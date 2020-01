Increíble: Chloe Sevigny con 45 años embarazada por primera vez

La actriz y ex modelo Chloe Sevigny está por empezar a escribir un nuevo capítulo en su vida, y nada tiene que ver con el mundo del cine. Es que a pesar de que tiene 45 años de edad la diseñadora de moda será madre por primera vez junto con su pareja Sinisa Mackovic.

Este lunes se vio a la feliz pareja caminando por las calles de Nueva York muy felices y entusiasmados por la noticia de su primer hijo juntos. En la foto se lo ve sonrientes, de la mano y a los besos. E incluso Sinisa le frotó el vientre a su enamorada.

Chloe Sevigny, recientemente nominada al Oscar, acaba de terminar la próxima miniserie de HBO "We Are Who We Are". Por estos días la actriz transita su quinto mes de embarazo.

Por más que suene llamativo un embarazo a esta edad hay que tener en cuenta que los cuidados son otros. En la actualidad no es tan arriesgado tener un bebé a los 45 años como lo solía ser. Hace un par de años atrás la cantante Janet Jackson fue madre por primera vez cuando tenía 50 años y en nuestro país la actriz Eugenia Tobal fue madre por primera vez a los 44 años de edad.

Finalmente Chloe y Sinisa, directora de Karma Art Gallery en Nueva York, han estado juntas por más de un año y a la espera de su primer hijo.