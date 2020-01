El menú que sorprendió a Nancy Dupláa y Pablo Echarri

Pablo Echarri y Nancy Duplaá ya llevan casi 20 años juntos (13 de casados), y este 2020 se les dio por pasar unos días de descanso en la costa argentina, en Mar de las Pampas, en familia.

A pesar de que no les gusta que su público fanático “botoneé” a los periodistas su paradero vacacional, en cualquier parte del mundo, nadie puede resistirse, y más en tiempos de redes e inmediatez.

“Ese sí…ese botón me da bronca porque es un par tuyo. ¿Qué te pasa, botón? ¿Por qué tenés esa necesidad? Me da mucha bronca”, había expresado Duplaá en Intrusos (América). De todas formas, ella piensa que no debe dar explicaciones de dónde se va de vacaciones con su familia, pero lo que sí le molesta es que se cuestione cuando un laburante se puede ir a otro país a disfrutar como cualquiera que tenga la posibilidad de hacerlo.

Pero en este nuevo inicio de año, con aires peronistas por la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, y con recargo del 30 por ciento por viajar al exterior, Nancy y Pablo eligieron el Resort Linda Bay en la costa atlántica. Y gran sorpresa se llevaron cuando vieron el menú del restaurante del lugar a la hora de pedir el almuerzo: ¡tienen ensaladas con sus nombres! Sí, la ensalada Nancy Dupláa consta de hojas verdes, zanahorias, cubos de queso, palta, y un ingrediente muy especial: tomatitos etcharry (sic) por el valor de $350.

No solo está el famoso dúo de La leona en la carta, sino que también hay otras personalidades del espectáculo como Pampita Ardohain (la más económica), “La Tana Ferro” (Valeria Bertuccelli) y “La Su” (Susana Giménez), que es la más cara ($575). Fuente: Exitoína