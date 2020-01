La insólita confesión de Andy Kusnetzoff: "Me masturbaba antes de grabar"

Cada sábado, Andy Kusnetzoff conduce el programa "PH: Podemos Hablar" y logra que sus invitados cuenten cosas desopilantes y que hagan sorpresivas revelaciones sobre su intimidad. Esta vez, fue el conductor quien confesó una curiosa práctica sexual que realizaba en su juventud para calmar los nervios antes de conducir el programa "Maldito Lunes" en Telefe.

"Hace un tiempo contaste que te ponía nervioso hacer El Bar, por lo que te tenías que masturbar antes", le preguntó muy directamente Catalina Dlugi en Agarrate Catalina. "Bueno, es un poco fuerte lo que me decís", le respondió el conductor sorprendido.

"Así no lo dije, porque nunca hubiese dicho que era El Bar, lo dije por Maldito Lunes, pero lo de masturbación si es cierto", contó el conductor.

"¿Era la única manera de relajarte?", quiso saber ella. "Antes de grabar me daba tanta angustia que a veces lo he hecho. Pensaba, como decían en una película, 'esto va a ser lo mejor del día', porque después me angustiaba ir al canal, por distintos temas que no vienen al caso", relató sin entrar en muchos detalles.

Durante la entrevista, Andy también habló sobre los comienzos de su carrera y su paso por Caiga Quien Caiga (CQC). "Me da orgullo la carera que hice. Yo empecé como productor, después pintó dar la cara y ahí fui descubriendo e inventando ese personaje que tenía en el programa".

Según contó Kusnetzoff, hoy en día se lleva bien con todos sus excompañeros, y ha podido hablar con cada uno de ellos después de que se conocieran las peleas internas que había durante su paso por el programa. "Está todo bien con todos, conversé con ellos y trato de estar al día. Con el único que no hablo es con Daniel Malnatti", cerró el conductor.