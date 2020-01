Susana, en Punta del Este: “El impuesto del 30% me parece un espanto”

Susana Giménez, al igual que varios personajes de la farándula argentina, suelen comentar temas relacionados a la política, entre otros, y en esta ocasión, no quiso dejar pasar la oportunidad de hablar del "dólar turista".

Desde Punta del Este, donde participó de un evento al que fue invitada, la diva hizo referencia a la medida tomada por el Gobierno de Alberto Fernández y manifestó: "El dolar turista es un espanto. ¿Qué voy a opinar? Encima, con lo caro que está todo me parece que es injusto, es una medida injusta".

"Que pongan la guita de ellos si es solidario", agregó, enfadada.

Además, cuando le preguntaron sobre la situación general del país, remarcó: "Tengo tantas cosas para pedir. No para mí, of course, pero para el país… mucho. Pero bueno, vamos a ver. Por ahora lo del 30% me parece una locura. Acá todo el mundo está pagando en cash, con pesos uruguayos".

Por otro lado, habló de su futuro y dijo: "No sé todavía qué voy a hacer. Ya tengo una oferta para hacer el programa y también tengo firmado un contrato con Amazon para hacer una serie".

Finalmente, sobre el episodio violento de su nieta en Punta del Este, habló poco y nada: "Soy pacifista, soy diplomática y educada”. Y aseguró, que le parecería "bien que las cosas se resuelvan con una disculpa" de su nieta.