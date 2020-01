Se desató la batalla entre las Vayainas y Las Angelitas: los videos

Finalmente se desató la guerra entre las panelistas de Moria Casán y Ángel de Brito. Todo comenzó cuando en el programa de América trataron el tema de Cinthia Fernández, Martín Baclini y Luciana Salazar.

La Angelita se molestó por lo que dijeron y enseguida salió a responder. A la primera que le apuntó fue a Silvina Escudero. Luego llegó el turno de la Vayaina Sofía Zámolo.

En medio de la feroz guerra, Cinthia cerró su discurso contra Celina Rucci, por haber salido con Claudio Minicelli, detenido hoy por una causa de corrupción. En el afán de pegar más bajo, Lourdes Sánchez se metió en el medio y Yanina Latorre también dijo lo suyo. Además, Mariana Brey fue por Florencia Tesouro.

Llegó el turno de la respuesta de las vayainas. Las panelistas de Moria no se quedaron calladas y la más dura en sus respuestas fue Rucci, quien no sólo se defendió sino que habló de su pasado como Abbey Díaz.Tesouro dijo que no el gustan los problemas y Zámolo no le importó que le hayan sacado a relucir su romance con Federico Hoppe.