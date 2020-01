Laurita Fernández muy hot y ¿cerca de volver al Bailando?

Laurita Fernández es una reconocida bailarina y actriz que ha logrado que su carrera crezca día a día. Comenzó como partener de los famosos en el certamen que conduce Marcelo Tinelli, hasta llegar a ser jurado. Este año, está haciendo junto a su pareja Nicolás Cabré la obra "Departamento de soltero", en la que le ha ido muy bien.

Y al parecer, su participación en El Bailando podría no haber encontrado su fin, no por lo menos por ahora, ya que existen intereses de que vuelva a bailar. Si bien, Laurita no lo ha confirmado, fue Facu Mazzei quien dijo que de volver a competir en el certamen, lo haría si este le implicara un desafío. En una entrevista radia, el bailarín dijo que le gustaría ser compañero de baile de Laurita Fernández o de Lali Espósito.

Mazzei dialogó en el programa radial “El Espectador” y dijo que el certamen es siempre una gran oportunidad. "Para hacerlo este año me tiene que generar un desafío", comentó el joven. La bailarina reaccionó a través de su twitter, con tres corazones.

Por otro parte, Laurita Fernández compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que se la ve usando una bikini animal print muy sensual.

La publicación tuvo más de 29 mil "me gusta" de sus seguidores y le dejaron decenas de comentarios, para exaltar su belleza y destacar sus cualidades.