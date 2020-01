Eva De Dominici alardeó de su nueva dentadura

Eva De Dominici se encuentra viviendo en los Estados Unidos desde el 2019, cuando conoció al español Eduardo Cruz, hermano de la reconocida Pénelope Cruz. La actriz se instaló en Los Ángeles cuando decidió apostar a la pareja y no mantener una relación a la distancia.

Luego de confirmar su romance, Eva anunció que estaba embarazada. Cairo nació en octubre pasado y desde entonces, la actriz disfruta de su primer hijo.

Como toda una influencer, De Dominci comparte fotos de su vida como mamá, y también de sus trabajos. En uno de los últimos posteos, la actriz argentina sorprendió al mostrar su nueva dentadura, aquella que se caracterizaba por tener diastema: los dientes separados.

"Un posteo de apreciación por su profesionalismo desde el día que lo conocí, por cuidar de sus pacientes de manera tan personal y por su talento", escribió junto a las imágenes que mostró sobre el cambio en su dentadura y agradeciendo al médico que estuvo a cargo. "Love you, doc".

Recordemos que en 2016, Eva brindó una entrevista en la cual contaba que en el colegio había sufrido bullying por tener diastema. "Sufrí bullying en el colegio, pero por indiferencias. Me la han hecho sentir. Incluso en algunos elencos. Se burlaban de mí por los dientes pero ahora me encantan. Soy la bocona de dientes separados, me parece lindo ese reconocimiento. Si no sería todo rarísimo", dijo en ese entonces en una entrevista con la revista Gente.