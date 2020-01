Se filtran chats con violentas amenazas entre el Polaco y Valeria Aquino

A raíz de un nuevo escándalo por la aparición de una joven que se fotografió con El Polaco en un boliche, se filtraron chats del cantante en su ex pareja Valeria Aquino, madre de su hija Alma.

En los chats se nota como el cantante tropical tiene intenciones de organizar una salida íntima entre los dos. Sin embargo, el artista choca con el rechazo de de su ex pareja.

"No me escribas más. Y no me culpes a mí. Es hora de madurar Polaco. Sos un hombre ya. Con tres hijos madura!!!!", le responde ella ante su insistencia de querer dialogar.

Pero, al final de la charla aparece la actual pareja del cantante, Barby Silenzi, en el chat: "Vale soy Barby, ya está con esta charla". A lo que Aquino le aclaró: "La charla la terminamos el Polaco y yo hace rato. Él me escribió u llamó. Yo sólo le respondí como siempre lo hago".

Recordemos que Aquino denunció penalmente en 2017 a Ezequiel "Polaco" Cwirkaluk por violencia de género. En su momento asumió su responsabilidad, se mostró arrepentido,y logró un acuerdo con Aquino instado ante la jueza del Juzgado de Familia N°3 de La Plata, la Dra. Graciela Barcos. El acuerdo en la Justicia incluía la restitución de una propiedad de Aquino y el cumplimiento de una serie de normas de conducta para el cuidado de la pequeña hija de ambos.