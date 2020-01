Duro revés para Shakira, a horas de su show en el Super Bowl

Autoridades de fiscalización españolas confirmaron que Shakira evadió 14,5 millones de euros (unos 16 millones de dólares) a las arcas públicas españolas. La Fiscalía acusa tanto a la cantante como a su asesor en Estados Unidos de seis delitos por fraude al simular no residir en España y ocultar sus ingresos mediante un entramado societario en 2012, 2013 y 2014.

Shakira ya abonó en junio de 2019 20 millones de euros (unos 22 millones de dólares) correspondientes a las deudas e intereses de 2011, así como los 14,5 millones (16 millones de dólares) que le reclamaban por los ejercicios siguientes y defendió que, en esas fechas, no tenía obligación de tributar en España. Además, la cantante alegó además que sus ausencias no eran "esporádicas" -como señala la Fiscalía-, sino que realmente residía en el extranjero, ya que mantenía una agenda de conciertos internacional y participaba en el programa televisivo "The Voice" en Estados Unidos.

Según la querella de la Fiscalía, la artista colombiana urdió un “plan” con el objetivo de no pagar a Hacienda ni el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni el del patrimonio y lo logró gracias a una red de empresas radicadas en paraísos fiscales que eran formalmente las titulares de los ingresos que percibía.

En medio de esta tensa situación, Shakira se prepara junto a Jennifer López para brindar un imponente espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.