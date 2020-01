Benito Cerati fue repudiado en las redes por una pregunta en Twitter

Benito Cerati provocó un repudio generalizado en las redes sociales al plantear de manera irrisoria una pregunta en Twitter sobre la lucha contra el racismo. El artista fue blanco de la ira de los usuarios y rápidamente se transformó en tendencia.

El cantante había publicado una duda y un remate que terminó abriendo al debate y a la polémica. "¿Cuando pensás en rap en quién pensás? Es obvio que pensaste en Eminem. Un rapero blanco. Sos racista, abrazo", indicó el músico.

Las críticas en su contra no se hicieron esperar, no solo con duros comentarios hacia su pregunta, sino también con fuertes términos despectivos y burlas por ser hijo de una celebridad.

Sin embargo, el hijo de Gustavo Cerati aseguró que su mensaje era en realidad un chiste. "¿En serio hay que explicar que era un tweet humoroso? ¿En serio? Yo ya no sé. Parece que hay que poner un ‘PD: chiste’, porque sino las almas de cristal se ofenden. Esto igual prueba que la gente anti-corrección política esta tan sensible como la correcta políticamente. Siempre buscando con que ofenderse, y we", argumentó Cerati.

Al ver que su nombre apareció entre las tendencias de la red social del pajarito, Benito expresó su indignación. "Pero la puta madre, ¿posta me hacen TT por ese tweet de mierda? Yo no lo puedo creer. Están pidiendo a los gritos que subestimen a todos los usuarios de esta red", disparó el joven de 26 años.

"Gustavo estaría bla bla, sos un bla bla, te pegaría un bla bla por ser bla bla", agregó con ironía a su descargo. "Creo que la gente que me hizo TT es toda racista. Podrian haber hecho tendencia el tweet de hace unos dias en donde expresaba que me encantaba el tema en el que Eminem samplea a Spinetta por lo menos", concluyó.

