El escándalo de la pareja de Scioli en Punta del Este

La modelo Gisela Berger arribó a Punta del Este junto a Francesca, la hija que tiene junto a Daniel Scioli. Pero en ese contexto de inicio de vacaciones se produjo un confuso episodio en el aeropuerto de la ciudad uruguaya de Punta del Este.

Según registró Farándula Show, una periodista del programa de moda El Social TV quiso hacerle unas fotos a Berger, pero la situación se tornó tensa debido a la reacción de Gisela, quien no estaba dispuesta a que le tomaran imágenes de ningún tipo.

Mariana, la cronista del incidente, contó cómo fueron los hechos: "Nosotros cubrimos siempre la temporada de Punta del Este y lo que queremos mostrar son los outfits, los looks nuevos, todo lo que se viene, las modelos e influencers. Y estamos en el aeropuertos esperando que llegue alguna famosa. En este caso vi a una chica muy mona, con mucha onda, y quería sacarle una foto".

"Cuando le voy a preguntar, ella me agarra la mano y me pregunta: '¿Para qué es?'. Cuando le dije que era para para El Social TV, un programa de moda, me dijo: 'Esto no se va a publicar, no quiero nada con ningún medio argentino'", contó la notera.

"Fue raro, yo no estoy acostumbrada a un trato en el que te toquen, que me mire fijo y me diga que no se va a publicar. La única persona que me puede decir qué se publica o no es alguien de mi canal. Sobre todo si fue una imagen en un lugar público", cerró su testimonio Mariana.