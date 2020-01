Maluma festejó su cumpleaños número 26: "No tan Maluma Baby"

View this post on Instagram

Hoy enguayabadito (resaca) ud83dude02 pero valiu00f3 la pena, miren cu00f3mo la pasamos ayer! Gracias de todo corazu00f3n por sus buenos deseos de cumpleau00f1os, me llenan el alma. Ya son 26 ud83cudf82 no tan Maluma Babyyyy ud83dude2dud83dude2dud83dude2d