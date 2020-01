Así será la división de bienes entre Adriana Aguirre y Ricardo García

Adriana Aguirre se encuentra en Mar del Plata protagonizando "Súper revista 2020", en el Teatro de la Campana. En ese contexto, la vedette detalló en "Hay que ver" que casi ni se ve con su ex marido Ricardo García. "No me crucé con mi ex en toda la temporada. Tenemos una relación bastante agradable. Dividimos en dos partes el divorcio porque había que vender muchas cosas y no convenía hacerlo en una sola vez. Tenemos que firmar la división de bienes todavía. Íbamos a hacerlo en diciembre pero firmaremos a la vuelta de la temporada, en abril", contó.

Además, reflexionó sobre algunas actitudes que no le están gustando de él ultimamente: "Me sentí defraudada cuando contó en televisión que hace un años que tiene una amante y la mostró, siendo un hombre casado legalmente. A pesar del nuevo código, el abandono de hogar todavía está vigente. No el adulterio pero lo reemplaza la indemnización compensatoria por la que me tendría que pagar 500 dólares en efectivo".

"Por eso preferimos la división de bienes, de común acuerdo. Tenemos varias propiedades y hay dos que no se pueden dividir, a menos que se vendan, y este no es el momento", aclaró.

Finalmente, Aguirre también se metió en la guerra entre Mónica Farro y Sol Pérez."Hablé con Sol y está bastante calentita. Es de ponerle el pecho a las balas y es real lo que pasa con Farro, no es una pelea mediática armada. Sé que Farro dijo que era la única vedette y yo ejerzo mi profesión desde hace 49 años ininterrumpidamente. La única vedette soy yo", aseguró.