Antonela Roccuzzo nostálgica: "Extrañando el calorcito"

Antonela Roccuzzo mantiene a sus seguidores al tanto de sus rutinas diarias y de lo que decide usar en cada evento o circunstancia que atraviesa. En esta ocasión, la sensual esposa de Leonel Messi, decidió compartir en su cuenta personal de Instagram una fotografía en la que se muestra nostálgica.

La sensual morocha, posteó una imagen en la que se la puede observar muy abrigada y lleva la leyenda: "Extrañando el calorcito", junto a dos emoticones, uno que es una palmera y el otro que es un solcito.

Como pasa con la gran mayoría de sus publicaciones, la última postal que publicó la mujer del mejor jugador del mundo actualmente, provocó la interacción de sus admiradores. El posteo a menos de una hora de haber sido compartido, ya tiene más de 218 mil "likes" y un total de 1079 comentarios.

"Vení a Mendoza jaja acá sobra el calor Anto y traete a Messi!" se destaca entre miles de mensajes que le dedicaron a la sensual morocha. "Messy is lucky to have you" (Messi tiene suerte de tenerte) se refirió otro usuario. Otro de sus admiradores le dijo: "Vení a Tucumán aquí hay calor siempre, tenemos 4 días de invierno nada más".