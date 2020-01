Ricky Martin habló sobre la presencia del pañuelo verde en su video

"Yo siempre lo que he querido es el derecho de la mujer de hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Siempre lo voy a defender", comentó Ricky Martin en una entrevista con The Associated Press.

El pasado viernes, se armó un gran revuelo cuando fue publicado "Tiburones", el nuevo videoclip del artista, que entre varios reclamos sociales se destaca el de la campaña argentina por el aborto legal, seguro y gratuito representada en una imagen de una joven que lleva el simbólico pañuelo verde.

Fue la misma actriz quien le sugirió usar un pañuelo verde. Allí, se ve a la joven frente a un grupo de policías antidisturbios que trata de convencerlos con un mensaje de respeto y comprensión al otro, según canta Ricky.

El álbum del cantante está inspirado en la agitación política que se vive en Puerto Rico, donde la gente se recupera del desastre ocasionado por el huracán María y de un reciente terremoto de magnitud 6.4.

"Mi música, sí, la voy a utilizar para que lleve el mensaje de todos aquellos que no están siendo escuchados", dijo Ricky sobre la nueva temática de sus canciones.

"Cuando he vuelto al estudio, todo lo que había hecho musicalmente caduca porque tenía material en mi mente poético para poder compartir con el mundo después de lo vivido en las calles de Puerto Rico", dijo sobre su nuevo trabajo que contiene un total de doce canciones.

"En todas voy de alguna manera a expresar todo lo que yo viví, todas las historias que escuché de personas que simplemente no estaban siendo escuchadas", explicó.