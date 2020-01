Jésica Cirio compartió su último chat con el bailarín Juan Carlos Acosta

Jésica Cirio se mostró consternada en las redes al despedir a su ex compañero de ShowMatch y amigo Juan Carlos Acosta, quien falleció este lunes por causas por el momento no reveladas: “Nunca pensé que podía llegar este momento… me está costando mucho escribir esto. Pasa todo tan rápido, Crecimos y aprendimos tantas cosas juntos… Mis recuerdos son de pura luz. Compartimos momentos hermosos que siempre van a quedar grabados en mi cabeza y mi corazón. Nos encontramos como dos niños con muchos sueños por delante y como adultos con mucho amor y respeto❤️. No te imaginás lo que te voy a extrañar y lo que me duele todo esto que fue así, tan rápido y sin aviso. Sólo quiero que sepas que disfruté de cada instante juntos. Te amo para siempre, amigo ❤ ❤ Hasta pronto... vas a estar al lado de las dos personas que más amaste: tu papá y Gastón ❤️".

Entre las postales que compartió Cirio, acompañó una captura de pantalla del último chat que tuvo con el bailarín el 31 de diciembre pasado para desearle un feliz año, a lo cual Acosta respondió: “Amiga sabes que me enorgullese profundamente ser parte de tu vida! Ver lo inmensa que sos… líder total de tu vida. Te admiro y te respeto profundamente. Te deseo un 2020 lleno de plenitud que sigas construyendo más de la vida que soñás para vos y tu familia. Te amo con todo mi ser y estoy siempre fiel a tu lado”.

Además de Cirio, Acosta acompañó en la pista del "Bailando" a Nazarena Vélez entre los años 2014 y 2015.