¡Tini Stoessel será jurado de La Voz de España!

Alejandro..que alegria y emociu00f3n estar compartiendo a tu lado La Voz Espau00f1a..te admiro tanto desde que soy tan chica que por momentos casi ni llego a creerlo, es un honor y un aprendizaje tan grande! Gracias por confiar en mi. Lo mu00e1s lindo de todo esto, es que todo lo increu00edble que sos como artista, lo sos mu00e1s como persona. Gracias, te quiero, te respeto y te admiro mucho. Esto estu00e1 siendo una de esas aventuras que nunca en mi vida voy a olvidar! @alejandrosanz