Florencia Peña baila sensualmente al borde de la pileta: "Eso es estar en pelotas"

View this post on Instagram

ES Su00c1BADO Y MI CUERPO LO SABE! u270cud83cudffbud83dudc59 Y la Doctora @csciales tambiu00e9n ud83dudd25 . u00bfQueru00e9s lograr un abdomen mu00e1s plano? Consultu00e1 por mis tratamientos que son LO TODOOO!!! ud83dude4fud83cudffbu2728 . Pero recordu00e1 siempre: Es muy importante mantener tu cuerpo saludable, haciendo ejercicios y comiendo sano. No es magia! ud83dude09ud83dudcaaud83cudffb