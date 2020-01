Virginia Gallardo se sacó una foto a cara lavada, ¡pero mostrando de más!

View this post on Instagram

Que placer ! todas mis vacaciones a cara lavada gracias a la magia de @yusebeauty y sus pestau00f1as y cejas perfectas ... eso si , no olvidarse protecciu00f3n solar ud83eudd2a o no Ine ? @ismile.estetica @delacruzsombreros ud83eudd70u2764ufe0fud83dudc52 @yamieloficial ud83dudc59