¿Quién es Sofía Aldrey?, la nueva conquista de Federico Bal

Todas las miradas apuntaban a su compañera de elenco Mica Vázquez, pero en "Intrusos" revelaron que Federico Bal está en pareja hace tres meses con Sofía Aldrey.

La joven es la nieta del empresario marplatense Florencio Aldrey Iglesias que tiene hoteles, paseos culturales y hasta acciones en medios de comunicación.

"Salen hace tres meses, ella fue un pilar importante durante el momento más duro de Fede cuando falleció su padre. Esta semana se la presenta a Carmen", confirmó el periodista Daniel Ambrosino.

Recordemos que el último romance de Bal fue con la modelo uruguaya Mel Carballo, con quien las cosas no quedaron del todo bien. El vínculo llegó a su fin y la rubia brindó detalles sobre los motivos que la llevaron a tomar la decisión. "Ya no somos novios, terminamos hace dos semanas. Estaba todo bien, pero me sentía un poco insegura, tenía miedo de que me fuera infiel y me sentí usada".

Por otro lado, se refirió a la relación de Fede y Laurita Fernández, durante el periodo que el actor estaba de novio con Barbi Vélez y confirmó la infidelidad de parte de el.

"Fede me dijo que disfrutó de serle infiel a Barbie Vélez con Laurita Fernández. Todo eso me generó una inseguridad tremenda", lanzó Mel.