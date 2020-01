Mónica Farro se desmayó en plena función del teatro. ¿Está bien?

Durante la función de anoche de la obra teatral 20 Millones, Mónica Farro se desmayó en plena función y alertó a todos sus compañeros. La noticia se conoció luego de que el conductor Lío Pecoraro, subiera dicha información a Twitter con la frase "Parece que descompensó Farro. Cerraron el telón y está hablando Carmen sobre lo sucedido".

Parece que descompenso Farro. Cerraron el telón y está hablando Carmen. — LÍOPECORARO (@liopecoraro) January 23, 2020

Se cree que unos de los motivos de dicha descompensación es por la pelea que la mediática tiene con la sexy Sol Pérez. Ya que hace unos días la ex chica del tiempo afirmó en un programa de chimentos que Mónica Farro había dicho que "agradezcan que ustedes cobran un sueldo por las pijas que yo chupo’’. Ésta frase no cayó para nada bien en el entorno de la bailarina ya que desde ese momento su performance no ha sido de las mejores.

El hecho puntual ocurrió cuando la modelo uruguaya saliera a escena para disputar su papel, en el que juega con Solcito y en ese momento fue que Farro empezó a temblar y luego se desmayó ante la mirada de todos los presentes que no sabían si dicha caía era o no parte de la obra.

Luego de lo que ocurrido se cerró el telón ye inmediatamente se llamó a la ambulancia para atender de manera urgente a Mónica. En tanto que la que salió a dar una explicación a los espectadores fue Carmen Barbieri que explicó lo que había pasado y les agradeció a los presentes.