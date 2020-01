Mario Massaccesi opinó sobre el romance de Vidal y Sacco

María Eugenia Vidal y Enrique "Quique" Sacco están viviendo un incipiente romance que surgió a fines de 2019. Ahora, el conductor Mario Massaccesi, quien fuera muy amigo de la fallecida periodista Débora Pérez Volpin, habló con el "El Show del Espectáculo, por AM 1300, La Salada. “Me parece bárbaro. La muerte de la gente que amamos no significa que nos tenga que paralizar de por vida. Yo no creo que Débora, con lo hermosa, divina y generosa que era, le esté diciendo 'quedate sentado en un rincón y llorá el resto de tu vida", aseguró el conductor.

"Es un pibe joven que tiene resto. Renovar el amor no implica borrar el pasado. Si a él le gusta María Eugenia...”, sostuvo el periodista. Y agregó: "Yo no lo conozco mucho a Quique, hemos intercambiado (charlas) por el tema del juicio. Lo que tengo entendido es que previo a que se hiciera público todo esto el habló en privado con la familia y me pareció un gesto maravilloso”.

Recordemos que, la ex Gobernadora y Sacco fueron vistos públicamente por primera vez en un restaurante de San Telmo, donde fueron fotografiados y difundidos por todas partes.