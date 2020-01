Juan Martín del Potro sorprendió a su novia Sofía Jujuy en su cumpleaños: "Sigo en shock"

View this post on Instagram

Rodeada de amor y de gente que amo, haciendo lo que amo ud83dude0d que mas puedo pedir? u1d00u0262u0280u1d00u1d05u1d07u1d04u026au1d05u026asu026au1d0du1d00 u028f u1d04u1d0fu0274 u1d07u029f u1d04u1d0fu0280u1d00u1d22u1d0fu0274 u01ebu1d1cu1d07 u0274u1d0f u1d18u1d1cu1d07u1d05u1d07 u1d0du1d00s u1d05u1d07 u1d00u029fu1d07u0262u0280u026au1d00 u028f u1d07u1d0du1d0fu1d04u026au1d0fu0274!!! Te pasaste con las sorpresas mi amor!!! Y la de reciu00e9n ud83eudd2d sigo en shock ud83dude33ud83dude48 Sos el mejor del mundo mundial al igual que mi familia y amigas!!! u1d38u1d3cu02e2 u1d2cu1d39u1d3c!!! Y GRACIAS A TODO EL EQUIPO DE @modonocheok por ser TAN buenos conmigo, darme ese lugar TAN valioso y sobre todo por confiar en mi ud83dude48 su1d0fu028f u1d0du1d1cu028f u0493u1d07u029fu026au1d22 u029cu1d00u1d04u026au1d07u0274u1d05u1d0f u1d07u029f u1d18u0280u1d0fu0262u0280u1d00u1d0du1d00!!! u1d5bu1d2cu1d39u1d3cu02e2 u1d3eu1d3cu1d3f u1d39u1d41u1d9cu1d34u1d3c u1d39u1d2cu02e2u02e2u02e2 ud83dudca5ud83dudcabud83eudddaud83cudffbu200du2640ufe0f