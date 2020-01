Después del desmayo, Mónica Farro lleva tranquilidad a sus fans

Mónica Farro viene estando en el centro de la polémica por la pelea que protagoniza por estos días con Sol Pérez. La modelo acusó a Farro de haber intentado golpearla en el camarín. La novedad fue que anoche, durante la función de la obra teatral 20 Millones, Mónica Farro se desmayó y alertó a todos sus compañeros.

La noticia la dio a conocer el conductor Lío Pecoraro, a través de Twitter con la frase "Parece que descompensó Farro. Cerraron el telón y está hablando Carmen sobre lo sucedido".

Ante la preocupación de los seguidores y fans de la famosa, Mónica Farro decidió publicar en su cuenta de Instagram una imagen de ella con un epígrafe que busca llevar tranquilidad a quienes se preguntan sobre la salud de la artista.

"Yo estoy bien, entiendo que el cuerpo a veces reacciona de formas que uno no controla y es lamentable que pase donde pasó pero por suerte todo continuó nada se suspendió, el respeto a la gente y a mis compañeros siempre esta desde mí", comentó Farro.

Luego de que fuera la misma Carmen la que saliera a hablar con el público y explicar lo que había pasado, la función no se suspendió, pero Farro no salió a sacarse fotografías con los asistentes, por lo que también lo tuvo en cuenta en su mensaje: "Anoche cuando salí no pude hacer las fotos de todos los días y se que algunos se enojaron pero es mejor resguardarse y que tengan una foto linda conmigo y no con carita triste".

La sensual rubia finalizó su mensaje lamentando que haya gente que se burle y, según ella, mal informe. "Es feo y así esta el país, cuando no creen algo tan simple como una descompensación, como esperamos que crean cosas peores", señala. Para rematar, Farro agradeció a todas las personas.