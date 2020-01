Sol Pérez contó que una imagen en WhatsApp desató el conflicto con Mónica Farro

View this post on Instagram

Preguntaran xq esa foto???? Xq asu00ed estoy , mordiendome xq tengo que contenerme y no me puedo defender! Pido perdu00f3n y lamento que la gente,mis seguidores , el pu00fablico y todas esas personas que saben de nuestras vidas a travu00e9s de una pantalla me hayan visto mal triste y du00e9bil, yo no soy asu00ed hace muchos au00f1os que mi vida sonru00ede, xq tengo una FAMILIA un HIJO y un MARIDO maravillosos aparte de mis AMIGOS que me aman. Nacu00ed para brillar, asu00ed me siento brillando en el escenario con gente maravillosa con talento y trayectoria de la cual fui aprendiendo en estos 12 au00f1os que llegue a este pau00eds. El pu00fablico a quien respeto y adoro desde siempre desde que tengo 6 au00f1os que estoy en un escenario, son parte de mi vida entera y tienen que ver siempre lo mejor de mi y asu00ed va a ser. La vida y los grandes me enseu00f1aron que EL SHOW SIEMPRE DEBE CONTINUAR y en mi vida siempre fue asu00ed. Gracias a los que critican a los que no a los q me quieren y a los q no xq todos forman parte del PUBLICO mi publico. GRACIAS