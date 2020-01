Habló la mujer agredida por Lucía Celasco: "Estaba totalmente borracha"

Jimena Binaghi nunca imaginó que sería la protagonista de la primera polémica del verano. Ella junto a sus familia decidieron tomarse unos días de vacaciones en Punta del Este.

Todo comenzó cerca de de las 3 de la mañana del 1° de enero, cuando intentó sacar su camioneta para buscar a su hijo. La casa que alquilaron se encunentra justo enfrente de la disco Tequila y su garage se encontraba bloqueado de autos.

El escándalo comenzó cuando la mujer, exigida para maniobrar, fue atacada a los gritos por una joven, que testigos identificaron como Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez.

"'¡No se te ocurra tocarme el auto, negra de m...!', me dice. Se me vino encima. Me quedé en el auto porque no terminaba de entender lo que estaba pasando, y se volvió loca", declaró la mujer al portal Farándula Show.

A Celasco, acompañada por sus amigas, se sumaron su madre, Mercedes Sarrabayrouse y su pareja, Joe Miranda.

"Mi marido salió y le dijo: 'Pará un poquito, que estamos tratando de sacar el auto'. Y [ella] se le fue encima, le pegó, lo insultó, lo empujó contra el auto y no había forma de calmarla", agregó.

"No me agarres, me estás agarrando, te voy a denunciar, no tenés idea quiénes somos", habría dicho Celasco, quien luego insultó al hijo menor de edad de Binaghi y agredió a la familia a piedrazos.

"Estaba totalmente borracha, no sé si además tenía el insumo de alguna otra sustancia, pero estaba totalmente fuera de sí", sostuvo Binaghi.