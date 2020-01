Las consultas sexuales más bizarras que le hicieron a Alessandra Rampolla

En una entrevista con La Once Diez / Radio de la Ciudad, Alessandra Rampolla contó algunas de las consultas más disopilantes que recibió.

"Me han preguntado si una mujer que consumía mucho semen podía tener problemas de caries, me resultó como raro que me pregunten a mí por las caries", confesó la sexóloga.

"Otra mujer me preguntó si se podía masturbar con una aspiradora por el tema de la succión", agregó.

Alessandra aseguró que en su vida personal, a la hora de pensar en una pareja, quiere alguien que la cuide y la haga reír. Pero sí confesó que "los ratones siempre están encendidos".