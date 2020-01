Preocupa la salud de Lía Crucet: tiene demencia crónica y esquizofrenia

Karina, hija de Lía Crucet, habló del delicado estado de salud de la cantante tropical. La artista padece de un cuadro de esquizofrenia y demencia crónica. Igualmente, ella sigue brindando shows aunque su familia no esté de acuerdo, expresó en diálogo con Teleshow.

"Medicada se lleva bien, si se la cuida. En los últimos tiempos ha empeorado. No tenemos ganas de hablar de la enfermedad de mi mamá, ella no está en condiciones de hablar, porque tiene un delirio crónico. No podemos involucrarla mucho, no está en condiciones. Está trabajando igual, hace presentaciones. Es un conflicto en la familia. Si no está en condiciones de hablar, tampoco está en condiciones de trabajar", dijo escueta, revelando además una interna familiar por el manejo de la situación pública de su madre.