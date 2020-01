Lara Bernasconi denunció furiosas amenazas de veganos

Lara Bernasconi volvió a hablar de la polémica por el video del cordero arrojado desde un helicóptero a una pileta de la casa que alquila junto a su pareja. En esta oportunidad denunció múltiples amenazas.

“Estamos viviendo una pesadilla cuando no hicimos nada nosotros, pero ya se va a aclarar todo. No voy a hablar por ahora. Tenemos nuestro tiempo y estamos pensando cómo actuar. Ya nos mataron sin merecerlo”, expresó Lara en diálogo con el programa "Nosotros a la mañana".

Además, agregó: “No nos vamos a ir. Nos prestaron la casa y esto estaba armado desde diciembre. No tenemos por qué huir... Acá hay mucha envidia. Hay trolls. Hay amenazas de vida. No vamos a hablar hasta que nosotros consideremos que sea prudente. Nuestra trayectoria nos avala. Vayan a las villas tucumanas donde alimento a más de 3.500 personas todos los días a través del Banco de Alimentos", expresó furiosa.

Pero esto no termina aquí. Bernasconi lanzó: "Todos los veganos nos amenazan de muerte, tan pacíficos no son. Es muy raro su pensamiento, mucha violencia. Amenazar a toda la familia por algo que no hicimos. Qué miedo tener a esa gente en nuestro país”.