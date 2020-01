Fuerte descargo: Lía Crucet confesó la verdad sobre su salud

La nieta de Lía Crucet causó conmoción al contar que su abuela sufre de esquizofrenia y demencia. Luego, Karina, hija de Lía, amplió: "Desde que yo tengo 14 años muchas veces fue tapado por cosas que prefiero no revelar. Medicada se lleva bien, si se la cuida. En los últimos tiempos ha empeorado. No tenemos ganas de hablar de la enfermedad de mi mamá, ella no está en condiciones de hablar porque tiene un delirio crónico. No podemos involucrarla mucho, no está en condiciones".

Tras las versiones del entorno familiar, Lío Pecoraro se comunico con la cantante, y ella dio su propia versión sobre su cuadro de salud. Mediante un video, Crucet hizo un fuerte descargo: "Quiero dejar tranquilo a todo el público, No tengo absolutamente nada de lo que dicen, tomo esta medicación que es para la bipolaridad, que lo tiene cualquier persona. He trabajado con todos los artistas en veinte años de carrera y he ganado cualquier cantidad de discos de oro y de platino. Les voy a traer el certificado médico la semana que viene".