¿Federico Álvarez Castillo se va a la lona por el "cordero-gate"?

Federico Álvarez Castillo está atravesando un fuerte coletazo tras la polémica del video del cordero arrojado desde un helicóptero a la piscina en Uruguay. Algunos locales de su marca "Etiqueta Negra" han sido blanco de escraches en estas horas, a esto se suma que el dueño del country en el que el empresario alquiló la casa le cruzó una denuncia; y una periodista lo acusó de maltrato.

Entre las bajas económicas, ahora se suma la cuenta oficial de Instagram de "Jeep Argentina", marca de vehículos todoterreno que publicó un comunicado en el que anunciaron el final definitivo del vínculo publicitario que tienen con Etiqueta Negra. “Informamos que a partir de este momento cesamos en la realización de acciones promocionales en conjunto con Etiqueta Negra”, reza el escueto mensaje dado a conocer por la productora de automotores que recibió múltiples elogios y likes.

Y para completar la trifulca recargada, Jorge Rial aportó que hay una particular disputa con referencia a la piscina del escándalo. “Me cuentan que, en un nuevo giro del #chanchogate, habría una discusión entre el dueño de la casa de Punta del Este y Federico Álvarez Castillo para ver quién se hace cargo del costo de vaciar la pileta y limpiarla. No se puede ser más... (llenen el espacio ustedes)”.