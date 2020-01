Abel Pintos versus el intendente que lo vapuleó por un abultado cachet

View this post on Instagram

Gritamos un golazo anoche en Jesu00fas Maria. Son todo. u00a1Y todo lo que nos queda por compartir en esta hermosa gira de verano! Hoy nos encontramos en Santa Maria de Punilla. Nos vemos en la mu00fasica u2764ufe0f ud83dudcf8 @pablofaro Pd: Gracias por recibir con tanto amor a mi querido amigo Sebastian Garay (tercera foto)