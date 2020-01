Ira feroz: Nicole Neumann trató de "tarado mental" a quien tiró un chancho desde un helicóptero

El video filmado en Punta del Este sobre la propiedad del empresario Federico Alvarez Castillo, en el que se observa que desde un helicóptero lanzan a un animal -todavía no se puede asegurar si es un cerdo o un cordero- ha causado una polémica absoluta.

Esta filmación, viralizada a través de diversas redes sociales, ha sido rechazada y criticada por miles de internautas, a la par de que la noticia corrió por los medios digitales, televisivos y radiales como reguero de pólvora.

Noticias Relacionadas Cande Tinelli repudió con dureza la noticia del cerdo arrojado desde un helicóptero

Alvarez Castillo declaró al diario Infobae que “el video lo filmé yo porque se paró un helicóptero en el techo de mi casa y nunca imaginé lo que terminó pasando”.

También su marca, Etiqueta Negra, publicó un comunicado firmado por el empresario: “Al momento del hecho nos encontrábamos dentro del hogar cuando sentimos un fuerte ruido en el jardín; al salir percibimos el acto aberrante que nos llevó a un gran desconcierto por una broma de muy mal gusto”.

La furia de Nicole

Nicole Neumann, quien se desempeña como panelista del programa "Nosotros a la mañana", fue la más vehemente a la hora de repudiar el hecho: “¿Quién está en el jardín al lado de la pileta grabando con el celular esperando que caiga un chancho? Claramente sabían lo que estaba por pasar... Ellos dicen: ‘Ahí viene, ahí viene, ahí viene’. Nadie está filmando el cielo”.

“Me encantaría saber quién es el tarado mental que logró hacer tanta plata teniendo como pasatiempo tirar un chancho por el aire, la verdad no lo puedo entender”, siguió Neumann. “Claramente el que tiene tanta plata como para tener un helicóptero o es una persona muy inteligente, pero sin corazón que va cagando gente por la vida y que después hace esto de cagarse en la vida de otros seres vivos”, dijo terminante la modelo, que es vegana y cuyo activismo por los derechos de los animales es reconocido en la Argentina.

Acto seguido, en el programa en cuestión hablaron con el veterinario Juan Enrique Romero, quien también condenó el hecho, comentando que vio el video solamente una vez, y luego "lo puse en slow a propósito para ver si estaba vivo. Es una crueldad inadmisible. Estamos todos en la misma vereda menos el señor del helicóptero y el señor que estaba filmando, el que se reía y el señor que lo promovió”.

“En el video se puede ver que el animal mueve las patas, si no estaría en rigor mortis y las patas no se moverían”, opinó Romero. Nicole también expresó sus dudas de que el animal haya caído sin vida: “Puede haber muerto de un paro cardíaco por el susto o por el impacto. Por la posición del cuerpo para mí estaba vivo, no estaba como peso muerto”.