Majo Martino admitió que salió con el marido de Pampita

En noviembre del año pasado, antes de contraer matrimonio con Pampita, Roberto García Moritán salió con otra famosa. El empresario, tras terminar su relación con Milagro Brito, con quien tiene dos hijos, intentó rehacer su vida y apuntó al mundo del espectáculo. En esa lista estuvo Majo Martino, que desde este año se sumó como panelista de "Los ángeles de la mañana", El Trece.

La panelista admitió que salió con el actual marido de la modelo y reveló cómo lo conoció. Su amiga Karina Iavícoli, otra de las panelistas del ciclo, fue quien los presentó. "Él me escribió para preguntarme si yo la conocía y si le podía pasar el teléfono de Majo. Yo medio me incomodé", admitió Karina.

Al parecer, el empresario la fichó en una fiesta solidaria en el hotel Costa Galana, donde la Martino estaba haciendo temporada. Finalmente, Roberto consiguió el teléfono de Majo, la llamó y la invitó a salir. Ella accedió y compartieron dos cenas hace un año atrás.

"Es un señor muy caballero, pero yo no tuve una historia. No le di un beso porque no fluyó. Cuando me enteré que se iba a casar lo felicité y a Pampita también", contó Martino. "Fuimos dos veces a cenar. La segunda vez fuimos de a cuatro, estaba una compañera del canal. Pero no quiero hablar porque no está bueno que estén hablando de tu actual", admitió.