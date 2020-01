Ivana Nadal festejó su recuperación con una bikini muy provocativa

View this post on Instagram

Despuu00e9s de 4 du00edas de cama, ESTOY MEJORud83eudd29 Y ya no aguanto las ganas de ponerme el traje de bau00f1o ud83eudd24u2600ufe0f (hoy, solo para la foto y vuelvo a la cama en pijamitaud83dude37ud83eudd27ud83eudd12)