El dolor de la familia Bal tras la muerte del capocómico

Buen viaje papi ! Gracias por darme los mejores 30 au00f1os de mi vida. Voy a ocuparme de que sigas vivo en el recuerdo de todos los que alguna vez hiciste reu00edr. Y voy a intentar siempre que nuestro apellido sea un referente de diversiu00f3n, lucha y superaciu00f3n. Esto u00e9ramos, siempre riendo y mirando hacia adelante. Te voy a amar toda la vida viejo !