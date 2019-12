El detalle íntimo de Laurita Fernández por el cual fulminaron a Cabré

En medio de una entrevista con Tatiana Schapiro, periodista de Infobae, le preguntaron a la bailarina Laurita Fernández: "¿En qué momentos tenés ganas de echarlo a Cabré de tu casa?". Y ella respondió: "Hoy por ejemplo. Me retó por que no hice la cama". Frente a la acusación, Nicolás Cabré salió a defenderse: "No no es un reto eso. Ella es ordenada, pasa que soy obsesivo. No soy del hincha bolas, lo hago yo. Si yo me voy y vuelvo y esta la cama deshecha yo siento que no me quiere más".

En las redes no tardaron en aparecer los comentarios fulminantes para el actor. "Qué gil", "Y qué tal si la hace él", "¿Cómo aguantás Laurita?", "No puedo creer que Cabré crea que su novia tiene la obligación de hacerle la cama", "La igualdad les cuesta", "Demuestra que siempre se puede ser un poco más garca con las mujeres", "Más comentario de patriarcado"; fueron algunos de los dardos contra el actor.

Cabré finalizó la entrevista revelando que a Rufina, hija que tiene en común con La China Suárez, le inculcó el orden y la disciplina y la pequeña siempre hace su cama y ordena sus pertenencias.