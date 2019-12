Luciano Castro se quebró al aire cuando contó que su hijo vio sus fotos desnudo

Luciano Castro habló con detalles "PH: Podemos Hablar"del impacto que produjo en su vida íntima y familiar la filtración sus famosas fotos completamente desnudo, y se quebró al contar la reacción que tuvo su hijo mayor, Mateo.

“No hice nada malo. No jodí a nadie, mas que a los que pude haber jodido, que es mi esposa o mi hijo mayor”, reconoció el actor, que asistió al ciclo junto a su pareja, Sabrina Rojas. Tanto ella como el hijo de 18 años del actor, estaban en conocimiento de ese material explícito antes de su viralización en las redes.

“Me importa muy poco lo que digan los demás, pero no por eso no me afecta. Empezás a decir 'Si dejo crecer esto', y tenés que dejarlo que pase y tenés que reirte”, remarcó Castro.

“Nunca fui un tipo mediatico como en este último tiempo. Si popular, pero mediático nunca. Y te encontrás en un lugar que es incómodo. Hay cosas que son mucho más graves. Hay garcas, asesinos y violadores, un sinfín de hijos de puta que sí tienen que explicar cosas, yo no le tengo que explicar nada a nadie”, continuó Luciano.

“Sos cómplice cuando pasas la foto. Hay que tener consciencia sobre esto, porque para nosotros que tenemos la mente abierta seguimos andando, pero otras personas se pueden suicidar”, sostuvo Rojas.

“Con mi hijo la charla es distinta. Es mucho más angustiante que hablar con mi esposa. Uno tiene la responsabilidad de ser padre y pensar cómo puede afectarlo a él. Tuvimos una buena charla y me dijo cosas que no me gustaban, pero yo prefiero tener un hijo que me diga cosas en la cara, de frente, y cosas que no me gustan , a tener un hijo sumiso que te diga 'sí papi, no pasa nada' y que siga. Entonces yo estoy orgulloso del hijo que tengo". En ese preciso momento de su declaración, Castro no pudo contener las lágrimas y Kusnetzfoff le preguntó: "¿Te da emoción?", a lo que Luciano respondió .

Con respecto a mostrase llorando frente a cámaras, el actor remarcó: "La emoción no es para causar ternura, porque el tema de ser consciente pasa por otro lado, a mí me emocionan mis hijos porque son lo mejor que tengo", finalizó junto a un abrazo de Kusnetzoff y un beso de su mujer, Sabrina Rojas.