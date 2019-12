Confesión: a los 12 años, Ailén Bechara descubrió que su papá era gay

Ailén Bechara creció en el pueblo de Darregueira, y a los 12 años leyó mails íntimos en la computadora de su padre, y ahí descubrió que desde hacía un tiempo su progenitor mantenía una relación amorosa con otro hombre.

"Con mi papá tuve una relación muy especial, pasaron tantas cosas...", comenzó en el programa PH: Podemos Hablar. "No sé por dónde empezar, pero, para resumir, cuando era chica yo descubro que mi papá se mensajeaba con un hombre que era un tío prácticamente, era un profesor de mi pueblo. Yo en ese momento no entendía nada, la cabeza era otra y no se hablaba de lo que se habla hoy. Entré a unos mails, porque yo era recuriosa, y ví que ellos se decían cosas de amor. Yo era una nena y no entendía".

Luego, agregó: "Mi vida cambió de repente, tuve que crecer. Se enteró mi mamá y se enteró todo el pueblo, fue tremendo. Ante esta situación toda la familia la remó. Con los años, mi mamá logró divorciarse de él cuando yo me vine a estudiar".

Sobre el diálogo entre padre e hija, Ailén aseguró: "Él nunca me lo pudo blanquear. Una sola vez me dijo algo, pero nunca me dijo: 'Ailén soy esto'. Yo me enojaba mucho porque sabía y estaba todo bien".

El hombre, que murió cuando la modelo estaba embarazada, logró mantener una breve conversación con su hija en la que le pidió disculpas. "Antes de morir me dijo que nunca quiso hacerme sufrir, que nunca hizo nada con mala intención. Yo le creo".

"Cuando pasó todo esto mi mamá me mandó a terapia y mi psicóloga me salvó la vida, me abrió la cabeza. Ella me dijo: 'él es tu papá, siempre lo va a ser, tenga la orientación sexual que tenga'. Lo aprendí a aceptar, pero siempre estuvo todo bien, solo tuve que aprender".