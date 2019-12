Verónica Llinás, muy arrepentida: mirá a quiénes les pidió perdón

View this post on Instagram

Durante au00f1os tuve esta foto de perfil en mi WhatsApp, sin detenerme a pensar que estaba promoviendo la esclavitud de estos animales maravillosos. Si bien parezco feliz, la experiencia increu00edble de tocarlos, de nadar con ellos, se viu00f3 opacada por la sensaciu00f3n de que estaban siendo explotados para que una sarta de boludos como uno pudiera ostentar una foto con ellos. Me arrepiento profundamente de haber ido y de haber mostrado esto.. Es muy feo lo que les pasa cuando estu00e1n cautivos. Es muy triste el trabajo esclavo de cualquier persona, sea humana o no. A veces naturalizamos cosas horribles. Perdu00f3n, delfines.