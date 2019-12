La supuesta amante de Latorre a fondo: "Èl quería algo por el agujero"

Pilar Canteli, supuesta amante de Diego Latorre, rompió el silencio y dio detalles muy explícitos sobre el presunto encuentro con el ex futbolista y comentarista de Fox Sports.

En el programa "El show del espectáculo" que conduce Ulises Jaitt, Canteli confesó: “Fue raro porque tenía una cosa de perseguido de que lo llamara la mujer. Me parece a mí que lo que dicen de que son swingers y qué se yo, no creo que sea el caso. Me preguntó si estaría con otras personas y por las dos cosas: con hombres y mujeres. Se ve que a él le gusta la fiesta, a mí no. Me pidió algo que no me esperaba, me dijo que era abierto al sexo, y si te referís a su apodo de ‘puntita’, él sí fue por ese lado, quería que yo vaya por ahí, quería algo por el agujero, que utilizara mis dedos”.

Y luego Pilar disparó sin filtro: “Es un narcisista psicópata. Me parece una persona a la que no le importa nada”.

Finalmente reflexionó: “Uno si mira para atrás, se queda con que todo lo que en teoría había pasado era real. A Natacha se la trató de mentirosa, de loca… copió y pegó los audios, porque era lo mismo que le decía a ella”, concluyó la supuesta amante.