Habló el periodista de A24 que lloró desgarradoramente al aire

El analista económico Lucio Di Matteo se quebró al aire el jueves por la tarde en el canal A24 al dar la cifra actualizada de niños pobres en la Argentina.

El columnista de Mauro Viale estaba dando los datos difundidos en el informe de la UCA y no pudo evitar las lágrimas al leer que “seis de cada diez niños en el país son pobres”.

"Me pone mal, perdón", dijo el periodista conmovido por los números que estaba dando al aire sobre la desesperante realidad de muchos chicos en el país.

En diálogo con el periodista Luciano López, del portal Primiciasya.com, el analista habó sobre el motivo que disparó su llanto. "Estoy acostumbrado a hacer cuatro horas de televisión por día y trato de no mostrar mis emociones, como periodista es un placer contarle a la gente lo que pasa. En este caso me puse mal porque pensé las cosas que yo le digo a mi nene, las cosas que me pide y le compro, a veces no, muchas veces le digo que no para que no caiga en la cultura del consumismo que no me parece bien. Me puso triste pensar que cuando yo era niño las cosas eran mucho mejores", contó.

Y agregó cómo era la Argentina cuando él era un niño: "Yo iba a una escuela pública, era de mucho mejor calidad que la privada, podías ir tranquilamente. Después en la escuela que yo iba tenía gente con mejor y peor posición económica, algunos eran propietarios, otros vivían en la casa de sus abuelos porque no podían comprar otra cosa o alquilaban. Pero todos comían, todos tenían su zapatillita, su ropa, su guardapolvo blanco. Me dio tristeza que 20/30 años después la sociedad haya empeorado tanto".

"Me hizo mal pensar en los promedios, si yo a mi nene le compro un jugo en el kiosco o un agua me dio muchas tristeza pensar que él es solo un 40%, que el otro 60% son pobres. La época que cuando yo era chico el promedio no era por pobres. Era gente mejor o peor pero que la peleaba, comía, se vestía y podía ir a una escuela pública o un hospital. Hoy la situación es exactamente opuesta. Ser padre te cambia la perspectiva de todo y por eso me puse mal", enfatizó.

Sobre el final, Lucio hizo una reflexión al comparar la etapa de Fernando de la Rúa con el gobierno de Mauricio Macri. Cabe destacar que en 2011, Di Matteo publicó el libro "El Corralito".

"Pensá que en 2001 cuando se fue De La Rúa, la pobreza toca un tope de 54,5%. Yo escribí el libro del Corralito, cuando se cumplieron los 10 años, y la reflexión final que pongo es que fue un país que tenía posibilidades de darle de comer a 300 millones de habitantes no podía darle de comer a los 35/36 millones que eramos en ese momento. Con la situación actual es similar. Argentina no es que es un país como China o India con 1100 millones de habitantes y que obviamente con la extensión de territorio por ahí te cueste producir alimentos para esa cantidad de gente. Argentina es un país que le sobran recursos, le falta población y le sobre gente capacitada. Si llegamos a esta situación es porque hubo una política económica que nos condujo a esto. Eso también es importante. No es algo difícil de solucionar, son cosas que con un poco de buena voluntad se podrían haber solucionado pero no fue la intención de este gobierno de hacerlo", enfatizó.