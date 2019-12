Alarma para Tinelli por el incierto futuro de Pampita en ShowMatch

Mientras el “Súper Bailando 2019” transita su tramo final, desde la producción de "ShoMatch" ya están barajando los nombres de los integrantes del jurado del certamen conducido por Marcelo Tinelli para 2020.

Hace unos días, Ángel de Brito confirmó que tanto él como Pampita, Florencia Peña, Marcelo Polino; ya tienen su lugar asegurado en el panel.

Sin embargo, Pampita manifestó lo contrario en dialogó con PrimiciasYa.com y anunció que aún no firmó para estar el año que viene en “ShowMatch”.

“Todavía no firmé para estar el año que viene, no sé qué va a pasar. Aún estamos en conversaciones y vamos a ver si todo cierra, pero no está confirmado todavía que siga en 2020”, contó la modelo y conductora.

Desde la producción del programa, seguramente estarán activando una buena oferta, ya que Pampita se ha transformado en una pieza clave del rendimiento del programa, tanto por sus devoluciones como jurado como por su notable influencia en el juego mediático orquestado alrededor de su vida íntima.