Se pudrió todo entre Ángel de Brito y Nicole Neumann

Nicole Neumann y Ángel de Brito se dijeron de todo en las redes sociales. Recordemos que la modelo remplazó a Pampita, que se encuentra de luna de miel por Europa, como jurado del "Super Bailando".

Durante las emisión del programa no hubo ningún tipo de problemas. Pero, cuando al otro día el periodista confesó que prefiere a Pampita como compañera, Nicole lo trató de "panqueque".

Ante un tuit con de la noticia de un portal con el título: "La respuesta de Ángel de Brito que dejó muda a Nicole Neumann", la modelo no dudó en salta a corregirlo: "Muda NO, hay gente con la que uno elige no discutir... banalidades, sobre todo cuando demostraron que lo ‘humano’ no les importa. Yo elijo estar en armonía y NO discutir. Que no es lo mismo. Punto".

Rápidamente, De Brito no dudó en responder: "No me ‘panquequeo’, @nikitaneumann. Todo lo que nos quisimos decir con @pampitaoficial lo hicimos cara a cara. Y superamos diferencias. Más allá de eso, me gusta más @pampitaoficial como jurado, baila mejor que vos, ganó un Bailando y tiene años de experiencia".

La que tuvo problemas “humanos” con tu mamá, tu papá, tus dos ex maridos, tu hermana fuiste vos. Y de todo eso hablaste en los medios.

No hables pavadas. https://t.co/8IT5RDHuLb — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 3, 2019