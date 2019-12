La verdadera historia detrás de la alianza que mostró Eugenia Tobal

A pocos días de ser mamá, Eugenia Tobal sorprendió a todos sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que se ve con su pareja, Francisco García Ibar, luciendo unas alianzas de plata que en el interior tenían grabado el nombre de su hija, Ema.

Los rumores de compromiso no tardaron en llegar. Sin embargo, en diálogo exclusivo con Teleshow, Eugenia desestimó todo "No me comprometí. Fue un regalo que nos hizo mi suegra".

"Nosotros estamos comprometidos desde el día que nos conocimos. ¡Sin ningún amuleto! Esto, simplemente, es un regalo de mi suegra", declaró la actriz.

Recordemos que Eugenia y Francisco se conocieron en 2018. "Él no sabía mucho quién era yo, así que no me prestó mucha atención. Estuvimos mucho tiempo como amigos, como cuatro o cinco meses. No había tensión sexual, ni nada. Yo estaba en otro momento de mi vida, focalizada en otras cosas personales. Fue medio como dándose”, había contado Tobal en su momento.

Luego de afianzar su relación, comenzaron un tratamiento contra la trombofilia, que ya la había llevado a perder un embarazo en 2011, Eugenia pudo dar la feliz noticia de que iba a convertirse en mamá. La hija de la actriz nacerá en los próximos días.