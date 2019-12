La extraña forma en la que Paula Chaves se enteró de su embarazo

Paula Chaves confirmó la llegada de su tercer hijo fruto de su relación con Pedro Alfonso. La modelo contó que se trata de una nena y que el nombre lo elegirán con su marido y con sus hijos. Además, sumó detalles de cómo fue la curiosa forma en la que se enteró, gracias a su amiga Zaira Nara.

Luego de almorzar en lo de su amiga y no probar bocado, Zaira tuvo una presentimiento: "Amiga, vos tenés algo. Acompañame, me sobró un test de embarazo del gordo". Fue entonces que las dos modelos subieron a escondidas al baño y realizaron la prueba casera de embarazo que dio positivo.

"¡Imaginas mal! Es imposible. Hace algunos días me hice hasta análisis de sangre y todo fue negativo. ¡Ya está, no voy a ser la loca de las pruebas!", le había dicho Chaves. "Y cuando levanté la mirada le veo la cara: ´No…´ ¡Vuelvo a mirar el test y apareció la segunda línea! Todo fue muy bizarro: las dos, sentadas en el piso, abrazadas en el baño…¡No pude creerlo!".

La ex Bailando no pudo aguantar y llamó a su marido: "Abrió la cámara y me vio con el test en la mano. Quedó en shock. Porque no estábamos buscando".