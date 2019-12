Rial y un duro reclamo en vivo a América: ¿palo para Vila y Parodi?

Jorge Rial reemplazó a Luis Novaresio el domingo en la conducción de "Debo Decir" con una entrevista a Axel Kicillof, en la que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires cometió un sonado furcio al conjugar mal un verbo, y dijo "haiga" en lugar de "haya".

Este lunes, Rial comentó en "Intrusos" la felicidad que le produjo indagar en un nuevo formato y las buenas críticas que recibió por su desempeño en calidad de reemplazo del ciclo de Novaresio. "Fue un gran living, muy divertido. Me encanta este formato, y todos me llaman para felicitarme y decirme que ese es mi formato". Y automáticamente sorprendió con un fuerte pase de factura al canal América: "Los que me escriben, mejor llamen al canal, porque nunca me dieron la oportunidad de hacer algo así. Todos los que pasaron por este canal aunque sea tres meses tuvieron la oportunidad. Yo nunca la tuve. Seguramente lo hago mal".

En 2020, Intrusos cumple 20 años y podría ser la última temporada de su histórico conductor al frente del envío de chimentos. ¿Daniel Vila y Liliana Parodi le darán la chance de incursionar en un programa diferente?