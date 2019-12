Mel Lezcano se cruzó con un seguidor: "Machirulo asqueroso"

Mel Lezcano publicó una foto muy sensual en su cuenta oficial de Instagram. Sin embrago, la modelo y cantante de la banda Agapornis protagonizó un mal momento debido al comentario de uno de sus seguidores que cuestionó lo provocativo de la imagen.

"Yo me preguntó se muestran así con la con....a en primer plano y si le de vos algo sos un acosador....decidan o le gusta mostrar y te arriesgas a cualquier groserías o no te mostrará más así viejo ...es tasa minas no hay por… que le venga bien", escribió su seguidor.

"¿Qué dice? Yo no me arriesgo a nada, me muestro como se me cantan los ovarios. Vos, en cambio, te arriesgás a quedar como un machirulo asqueroso con este comentario. RETRÓGRADO", respondió Mel.