The Witcher: la nueva apuesta de Netflix que divide a su audiencia

Luego del gran éxito de Game of Thrones, la industria sigue intentando dar con la nueva serie que logre unificar a la mayor cantidad de público posible. A los amantes del género fantástico, sumarles los que buscan contenido más adulto, tanto narrativo como original, y así no caer en un producto centrado solo en un nicho particular de seguidores. The Witcher indaga en esa fórmula, pero claramente se despega de ser la "heredera de" como muchos medios salieron a cuestionar al último gran estreno de Netflix.

Basada en la saga literaria del escritor polaco Andrzej Sapkowski, y con una exitosa adaptación al universo de los videojuegos, la historia tiene como protagonista a Geralt de Rivia (Henry Cavill), un mago cazarrecompensas que se gana la vida matando monstruos. En cada uno de los ocho episodios que forman parte de su primera temporada asistiremos a un verdadero combo festivo del universo fantástico cargado de acción, hechicería, criaturas y aventuras.

Noticias Relacionadas Las ocho series que definieron este 2019

Henry Cavill como Geralt de Rivia.

Además, mientras se va desarrollando la historia principal se irán sumando nuevos personajes que le darán mayor profundidad narrativa a este festín fantástico: Yennefer (Anya Chalotra), una joven atormentada que se convierte en una poderosa hechicera, y Ciri (Freya Allan), una princesa en problemas que necesita la ayuda de Geralt.

Anya Chalotra interpreta a la poderosa hechicera Yennefre.

Es ahí, en la medida en que estos relatos individuales se conectan entre sí, cuando la serie logra despegar realmente y comienza a transitar un terreno más arriesgado, apartándose un poco de lo netamente recreativo. Pero para eso hay que darle tiempo y no abandonarla al segundo o tercer capítulo, no es casualidad que Netflix ya haya confirmado una segunda temporada y tenga en mente al menos cuatro entregas más. Claramente estos primeros episodios sólo funcionan como introducción a una historia mucho mayor.

Freya Allan es Ciri, una princesa con poderes ocultos.

Aunque The Witcher no logre su cometido de unificar espectadores, sí consigue dar un golpe certero a quienes buscan una historia centrada en el entretenimiento pasajero más que en el drama solemne.

(EE.UU./2019). Creadora: Lauren Schmidt Hissrich. Elenco: Henry Cavill, Freya Allan, Joey Batey, Anya Chalotra. Disponible en: Netflix.