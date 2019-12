La inesperada confesión de Sabrina Rojas: "Este año estuve..."

Sabrina Rojas está haciendo temporada teatral en Mar del Plata con la comedia "Desnudos", en la que también participa su pareja, Luciano Castro. Después de debutar a sala llena el jueves, la actriz mantuvo una charla distendida con Catalina Dlugi para La Once Diez/Radio de la Ciudad.

La mendocina sorprendió al revelar que en 2019 trabajó en algo completamente alejado de la industria del espectáculo. "Estuve trabajando en una inmobiliaria, un proyecto que tenía con una amiga. Hoy lo sigo haciendo porque gracias a Dios puedo combinar ambas cosas".

"Hay una ambición que no tengo, ambición en el buen sentido, como motor. No soy una actriz a la que tengan en cuenta a la hora de ver quién va a protagonizar una telenovela y tampoco estoy en búsquedas para integrar elencos, no hago lobby", afirmó sobre su presente. "Soy feliz así, Luciano es la estrella de la familia. Me encanta el lugar que ocupa, porque sé de todo el recorrido que hizo para estar ahí y por suerte es muy querido por la gente".

Con respecto a la comedia que ya es furor en Mar del Plata comentó: "Es una obra que habla sobre los vínculos de las parejas, somos tres parejas, hay una que está recién separada, hay otra que es más soñadora. Hablamos del caretaje en el que vivimos". Y agregó: "Lo de los desnudos fue algo que debatimos, principalmente para no hacerlo de una forma incómoda. Está muy bien contado, con muy buenas luces y estamos con ropa interior. La repercusión del público fue hermosa, tiene mucha más comedia de la que pensábamos, el público tiene muy buena onda, se ríe de cosas que nosotros no pensábamos que iba a pasar".